Schloss-Brauerei Kromsdorf: Verzögerung um ein Vierteljahr

Die Wiedereröffnung der Schlossgaststätte verzögert sich zwar, den Veranstaltungsbetrieb hingegen nimmt der neue Verein „Bürgerschloss und Kulturbrauerei Kromsdorf“ pünktlich auf: Am Donnerstag, 9. Januar, dürften die 120 Sitzplätze auf der Festebene des Schlosses selbst für die Mitglieder und geladenen Gäste kaum ausreichen. Ab 19 Uhr gibt es hier ein Programm, „das gleich die gesamte Bandbreite erahnen lassen soll, die wir hier in Zukunft abdecken wollen“, so der Kromsdorfer Anwalt Peter Möller, Aufsichtsratschef der Brauerei-Genossenschaft. Im Freien spielt zur Begrüßung eine Straßenmusikerin auf dem Akkordeon, drinnen treten unter anderem ein Violinist, ein Blechbläser-Quartett, Klavier-Professor André Schmidt sowie Günter von Dreyfuß auf. Der ehemalige DNT-Intendant Stephan Märki hält einen Vortrag, in dem er die Frage stellt und beantwortet, ob Kunst und Kultur auch Spaß machen dürfen.

Am Eingang zur Schlossgaststätte bittet derweil ein Aushang um Geduld: Für die Wiedereröffnung, in den ursprünglichen Planungen zu Jahresbeginn vorgesehen, gilt aktuell der 1. April als wahrscheinlichster Termin. Die Weimarer Gastronomen-Brüder Robert und Mark Deobald hatten hier Ende September ihre Zelte abgebrochen, sie fühlten sich im Verfahren der Neuausschreibung der Gaststätten-Pacht nicht fair behandelt. Aber die Kombination aus Brauerei-Genossenschaft und Bürgerschloss-Verein kommt nicht wie erhofft voran: Der Mietvertrag für die Gaststätte ist noch nicht unterschrieben, für die Umnutzung der benachbarten Remise von einer ehemaligen Bibliothek und Kanzlei zur Brauerei fehlt noch die Genehmigung der Unteren Bauaufsicht. Immerhin sind die Genossenschaft und der Verein inzwischen in die entsprechenden Register eingetragen.

Alle Beteiligten versprühen Optimismus. „Das Gesundheitsamt in Apolda hatte noch Fragen, wir stellen zurzeit den entsprechenden Katalog an Antworten zusammen“, sagt Uwe Weiß, Aufsichtsrats-Vize und Technik-Chef der Genossenschaft. „Den Raum, wo die Brauanlage steht, werden wir sicher mit Fliesen versehen müssen, außerdem geht es um Fragen wie Belüftung und Lagerung. Alles lösbare Aufgaben.“ Er hält an dem Ziel fest, zum Eröffnungstermin am 1. April selbst gebrautes Bier auszuschenken – das würde allerdings heißen, dass die Genehmigung zügig kommt und der Brauanlagen-Hersteller danach binnen weniger Tage die Technik liefert. Denn Mitte Februar müsste der Brau-Durchgang starten. So oder so braucht die Genossenschaft eine große Brauerei als Partner, da ihr Ausstoß den Bedarf der Gaststätte nicht decken kann. Die Vereinsbrauerei Apolda signalisierte bereits Interesse.

Am Mietvertrag der Schlossgaststätte tüfteln die Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße und die Genossenschaft zurzeit die letzten Details noch aus. „Nach dem Auszug der bisherigen Betreiber war die Küche zum ersten Mal in 20 Jahren komplett leer“, so Ronny Funk, Hauptamtsleiter der Landgemeinde. Die Zeit habe Spuren hinterlassen, welche die Hygiene-Beauftragten im Landratsamt bei einem Vor-Ort-Termin bemerkten und bemängelten. „Wir arbeiten das jetzt ab und sind auch schon mit Firmen in Kontakt“, so Funk. Diese Sanierung werde nicht so aufwändig wie ursprünglich befürchtet, Funk schätzt die Kosten „im niedrigen vierstelligen Bereich“. Der Mietvertrag soll dem Gemeinderat in dessen März-Sitzung zum Beschluss vorliegen.