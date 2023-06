Schloss-Gespräch über die Freiheit der Wissenschaft

Ettersburg. Die Frankfurter Ethnologin Susanne Schröter ist am 13. Juni Gast des „Ettersburger Gesprächs“.

Über „Die Freiheit der Wissenschaft und ihre Verächter“ spricht Professorin Susanne Schröter am Dienstag, 13. Juni, auf Schloss Ettersburg. Ist an deutschen Universitäten die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr? Politischer Aktivismus und Wissenschaft werden in vielen Disziplinen offensichtlich immer weniger getrennt. Wenn aber wissenschaftliche Horizonte verengt werden, so hat das in der Folge Einfluss auf die Medien, den Kultur- und Bildungssektor sowie auf die Politik. Susanne Schröter lehrt Ethnologie an der Goethe-Universität Frankfurt und leitet das Forschungszentrum „Globaler Islam“. In Ettersburg ist sie ab 19 Uhr im Gespräch mit Thomas A. Seidel, dem Vorstandsvorsitzenden der Internationalen Martin-Luther-Stiftung. Eintrittskarten sind für 12 Euro erhältlich.