Schlossgaststätte Kromsdorf: Neustart in drei Wochen

Die Brauerei-Genossenschaft Kromsdorf kann ihre Pläne jetzt in die Tat umsetzen: Die Vorstandsmitglieder Hagen Braniek und Bert Hüttemann unterschrieben am Donnerstag im Verwaltungsgebäude in Pfiffelbach den Mietvertrag mit der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße über die Kromsdorfer Schloss-Gaststätte sowie die benachbarte Remise. Für die Gemeinde zeichnete die amtierende Bürgermeisterin Anita Diener das Dokument ab. Der Vertrag gilt ab 1. April. Am 4. April, einem Samstag, will die Genossenschaft die seit Ende September geschlossene Gaststätte feierlich wiedereröffnen – mit Blasorchester und Kulturprogramm in der Schlosskapelle. Angestrebt ist für diesen Tag zudem der Start zum Braugang für die ersten 200 Liter Bier. Diese Charge (kein Pils, sondern für den ersten Durchgang ist eine obergärige Sorte vorgesehen) wäre, falls das klappt, Mitte Mai ausschankbereit.

Es war kein einfacher Weg bis zur Einigung zwischen der Genossenschaft und der Landgemeinde. „Beide Seiten hatten Angst, übervorteilt zu werden“, so Anwalt Peter Möller, der Aufsichtsratschef der Brauerei-Genossenschaft. „Wir als Gemeinde haben in der Vergangenheit schon Reinfälle erlebt“, liefert Anita Diener einen Grund dafür. Dass beide Seiten am Ende zufrieden sind, ist vor allem Björn Rauschenplat zu verdanken: Der langjährige Gastronom und Betriebsberater bei der Dehoga Thüringen sorgte in den Verhandlungen mit seinem Fachwissen für Klarheit und damit letztlich Vertrauen. Die Gemeinde ließ die Gaststätten-Küche nach aktuellem Hygiene-Standard renovieren. Die Genehmigung der Unteren Bauaufsichtsbehörde zur Umnutzung der Remise als Brauerei liegt inzwischen vor, der Mietvertrag war der dritte wichtige Schritt – als letztes Puzzleteil fehlt nur noch die Gewerbegenehmigung. Die weiteren Schritte sollen jetzt zügig folgen: Von den mehr als 100 Interessenten, die seit Monaten bereitstehen, will Möller bis Montagabend die Beitrittserklärungen zur Genossenschaft einholen. Am Dienstag werden sie aufgefordert, ihre Anteile einzuzahlen – einer kostet 250 Euro, der Durchschnitt liegt bei zwei Anteilen pro Mitglied. Damit würden etwas mehr als 50.000 Euro als finanzieller Grundstock bereitstehen. Die Einrichtung für die Küche ist bereits bestellt und wird in der letzten Märzwoche eingebaut. Die Brauanlagen (eine große und eine kleine für Spezialbiere) holt die Genossenschaft notfalls selbst beim schwäbischen Hersteller ab. Handwerker zum Einbau stehen bereit. Für die Gaststätte hat die Genossenschaft eine erfahrene Köchin gewonnen, sie und eine Servicekraft bekommen demnächst ihre Arbeitsverträge vorgelegt. Das Lokal mittwochs bis freitags jeweils 11 bis 14 und 17 bis 22 Uhr öffnen, an den Wochenenden 10 bis 21 Uhr. Arbeitsgruppen kümmern sich in der Genossenschaft derweil um diverse Themen: Einrichtung von Gaststube, Kaminzimmer und Biergarten der Gaststätte, Werbung für Pedalritter auf dem nahen Ilmtal-Radweg, Beschilderung. Eine der Gruppen kümmert sich um die geplante Vinothek und die Verträge mit der Winzergenossenschaft Freyburg/Unstrut. Durch einen kleinen Kniff will man hier sogar selbst Mitglied werden und damit günstigere Einkaufspreise bekommen: Die Genossenschaft pachtet ein kleines Stück Land und will darauf rund 50 Weinstöcke pflanzen.