Schlosspark Ettersburg neu angebunden

Ettersburg. In Ettersburg vor den Toren von Weimar ist jetzt der Zugang vom Parkplatz zum Schloss begehbar.

Die – nun teilweise von Mastleuchten bei Dunkelheit erhellten – Parkwege vom öffentlichen Parkplatz an der Hottelstedter Straße zum Schloss Ettersburg sind nach der grundhaften Sanierung durch die Firma Fichter Garten- und Landschaftsbau Magdala wieder frei. Der nördliche Eingang zum Park wurde neu gestaltet, die Gewehrsaalseite am Schloss, also der Platz mit dem Tulpenbaum, ebenso. Die Hauptzufahrt zum Schloss von der Gemeinde her ist zumindest für Fußgänger wieder frei, informierte Schlossdirektor Peter Krause.

Auf den beiden ursprünglich barocken Parterres am Neuen Schloss ist eine denkmalpflegerische Zielsetzung umgesetzt worden: „Erhaltung und Wiederherstellung des von 1840 bis 1850 geschaffenen und bis 1870 weiter ergänzten Zustandes“, wobei Wiederherstellung hier Neuinterpretation meint, erläuterte Peter Krause. Die Arbeiten der Metallbauer an den Pergolen sind noch nicht beendet. Daher würden die Parterres erst Mitte nächster Woche vollständig zugänglich sein. Auch die neue Treppe, die von der Gewehrsaalwiese direkt zum Schlosshof führt, benötige noch einige Tage bis zur Vollendung.

Der Buga-Außenstandort Schloss Ettersburg wird am 20. Mai offiziell eröffnet.