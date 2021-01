Schlüsselloch-OP in Blankenhain wieder möglich

Blankenhain. An der Blankenhainer Helios-Klinik sind wieder minimalinvasive Therapien am Brustkorb möglich. Seit Juli vergangenen Jahres ist Dr. Cornelia Morgner an der Klinik Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Inzwischen kann sie gemeinsam mit Oberarzt Marc Bohlmann wieder einige thoraxchirurgische Verfahren in Blankenhain anbieten.

Elektive Eingriffe an Schilddrüsenknoten, Leistenbrüchen und Gallensteinen zählen ebenso zu den fachlichen Schwerpunkten der neuen Chefärztin. Wenngleich solche Operationen, von denen die Mehrzahl ebenfalls minimalinvasiv ausgeführt werden kann, als aufschiebbar gelten, werden sie unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen auch während der Corona-Pandemie durchgeführt.

Zur Thoraxchirurgie gehören verschiedene medikamentöse, thermische und mechanische bei Patienten, die unter Wasseransammlung zwischen Lungen- und Rippenfell leiden. Dieses sogenannte Pleurodeseverfahren findet auch Anwendung als diagnostische Methode bei Veränderungen des Lungengerüstes und des Brustfelles. Palliative Patienten profitieren vom Anlegen eines Verweilkatheters. Dieser ermöglicht die eigenständige, häusliche Entlastung der Wasseransammlung. Auch beim Befall der Lunge mit Tochtergeschwülsten ist ein minimalinvasives Vorgehen oder auch die Eröffnung des Brustkorbes möglich.

„Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit Marc Bohlmann den Bereich der Thoraxchirurgie wieder in Blankenhain etablieren kann, um Herz- und Lungenerkrankungen zu behandeln“, sagt Cornelia Morgner. Nach knapp sechs Monaten zieht sie eine positive Bilanz ihrer bisherigen Tätigkeit: „Ich wurde bei meinem Start im Sommer hier sehr gut aufgenommen - und das trotz der Ausnahmesituation, in der wir uns durch Corona befinden. Alle sind sehr freundlich und hilfsbereit. Und durch die überschaubare Größe des Hauses gibt es kurze Wege und damit meist auch schnelle Lösungen“, so die 48-jährige Mutter zweier Kinder.

In gewisser Weise sei ihr Wechsel von Sömmerda nach Blankenhain eine Art „Nachhausekommen“. „Da ich in Weimar wohne und in Jena studiert habe, treffe ich jetzt viele Kollegen aus Studienzeiten wieder“, erklärt die erfahrene Chirurgin.