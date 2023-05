Schmiedefeuer brennt zu Pfingsten in Hetschburg

Benedikt (links) und Andreas Schwarz veranstalten am Pfingstsonntag 2023 ihr traditionelles Spektakel in der Ilmschmiede Hetschburg.

Hetschburg. Bei Andreas und Benedikt Schwarz in Hetschburg können am Samstag und Sonntag Neugierige wie immer auch selbst zum Schmiedehammer greifen.

Der „Pfingstnagel“ wird auch in diesem Jahr geformt: Am Sonntag, 28. Mai, bitten die Hetschburger Kunstschmiede Andreas und Benedikt Schwarz wieder zu ihrem traditionellen „Pfingstschmieden“. Dafür entzünden sie das Feuer nicht in ihrem Stammhaus, sondern in der lauschigen „Ilmschmiede“ hinter dem Parkplatz der Gaststätte „Zum Lindenbaum“. Los geht es 11 Uhr und dauert je nach Publikums-Zulauf bis in den späten Nachmittag, der Eintritt ist frei. Die Besucher dürfen dabei und gespannt sein, wenn die Schmiede versuchen, den Vorjahres-Nagel mit seinen 570 Millimetern Größe zu überbieten. Wer Lust hat, darf selbst zum Hammer greifen, die Kinder etwa können kleine Nägel schmieden und als Andenken mit nach Hause nehmen.