Schmierfinken weiter in Weimar unterwegs

Weimar. Unerwünschte Schriftzüge auch an der Stadtverwaltung.

Die Sachbeschädigungen durch Graffiti in Weimar nehmen kein Ende. Allein in dieser Woche sind mindesten acht Gebäude beschmiert worden.

Am Donnerstag wurde der Weimarer Polizei ein weiterer Fall gemeldet. Diesmal war das Gebäude der Stadtverwaltung in der Schwanseestraße 17 mit schwarzer Farbe besprüht worden. Der Schriftzug lasse einen Bezug zu den Schmierereien an der CDU-Geschäftsstelle in der Erfurter Straße vermuten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Das Haus Nummer 12 bis 14 an der unteren Erfurter Straße war in der Nacht zum Mittwoch auf der gesamten Breite mit schwarzer Schrift beschmiert worden. Am selben Tag beobachtete ein Zeuge gegen 17.15 Uhr einen Jugendlichen auf dem Hermann-Brill-Platz, als er gerade einen Begrenzungsstein „verzieren“ wollte.

Der Jugendliche ging auf dem Parkplatz mit schwarzem Edding zu Werke, als er den Zeugen entdeckte und vom Tatort floh. Nach der polizeilichen Personenbeschreibung war der Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Kapuzen-Hoodie, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Hinweise zu allen Sachbeschädigungen der vergangenen Tage nimmt die Polizei Weimar in der Inspektion Am Kirschberg 1 oder telefonisch unter 03643 / 88 20 entgegen.