Der neunjährige Bruno Unverricht hatte die Ehre, in der Spitze des Legefelder Weihnachtsbaums seinen Schmuck anzubringen. Danilo Töpfer fuhr ihn mit einer Arbeitsbühne in die luftige Höhe von mehr als acht Metern.

Schmücken in Legefeld von oben nach unten

Eine Blaufichte aus dem Gartengrundstück der Familie Kowalke hat mit ihrer Verwendung als öffentlicher Weihnachtsbaum auf dem Legefelder Dorfanger ihr Dasein vollendet. Der Baum stand sowieso zur Fällung an, die Wurzeln reichten zu nah an ein Gebäude – so stifteten die Kowalkes ihn dem gemeinnützigen Zweck.