„Schmückt das frohe Fest mit Maien“

Zum Pfingstfest lädt die Herderkirche am Sonntag zu Kantatengottesdiensten um 10 Uhr und um 11 Uhr ein. In beiden Gottesdiensten erklingt am 31. Mai die Kantate: „Schmückt das frohe Fest mit Maien“ von Telemann. Liturgie und Predigt hält Superintendent Henrich Herbst. Es musiziert das Ensemble Hofmusik Weimar unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Johannes Kleinjung. Es singt Anna Kellnhofer, Sopran. In beiden Gottesdiensten wird ein Kindergottesdienst angeboten. Am Pfingstmontag feiert die Herderkirche um 10 Uhr einen Festgottesdienst und um 11 Uhr einen familienfreundlichen Gottesdienst. „Ich bin froh, dass wir trotz der außergewöhnlichen Situation für das wichtige Pfingstfest so schöne Gottesdienste anbieten können.“, sagt Superintendent Henrich Herbst. Alle Pfarrbereiche im Kirchenkreis Weimar bieten Gottesdienste an. Diese finden unter dem bekannten Hygienekonzept statt.

Am Pfingstsonntag, 31. Mai, wird der Weimarer Orgelsommer in der Herderkirche eröffnet. Auch diese Veranstaltungsreihe haben die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erreicht. „Wenngleich auf einstündige Konzerte mit Musikern aus der ganzen Welt verzichten müssen, sind wir sehr glücklich, dass es möglich ist, jede Woche zwischen Pfingsten und Erntedank zur gewohnten Zeit, sonntags um 18 Uhr halbstündige Orgelkonzerte anzubieten“, freut sich Johannes Kleinjung. Ein entscheidender Bestandteil des veränderten Konzepts ist die Kooperation mit der Orgelklasse von Martin Sturm an der Musikhochschule Weimar. „Lange haben wir auf Veranstaltungen verzichten müssen, in denen die Musik im Vordergrund steht. Jetzt ist es wieder soweit, die Vorfreude ist groß!“, so Kleinjung.