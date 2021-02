Schnee-Lagezentrum in Buttelstedt beendet seine Arbeit

Der stellvertretende Stadtbrandmeister der Landgemeinde Am Ettersberg, Sebastian Schmidt, erläutert vor der Schließung des Schnee-Lagezentrums in Buttelstedt die Erkenntnisse aus dessen einwöchiger Arbeit.

Die Landgemeinde Am Ettersberg löst ihr Lagezentrum auf, das sie nach dem Wintereinbruch vor einer Woche eingerichtet hatte. In den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Buttelstedt hatten Verwaltungsmitarbeiter, der Bauhof und die Feuerwehren der Landgemeinde in Abstimmung mit dem Landratsamt in Apolda die Arbeitsschritte koordiniert, mit denen das öffentliche Leben im zugeschneiten Nordkreis intakt blieb oder wieder in Gang kam.

In einer Besprechung am Montagnachmittag werteten die Verantwortlichen um Bürgermeister Thomas Heß (CDU) und seine Amtsleiter das Geschehen seit Dienstagnachmittag aus. Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) war vor Ort, auch um die nächsten Herausforderungen ins Visier zu nehmen.

Die kündigt der Wetterbericht an: Tauwetter soll kommen und damit mögliche Überflutungen. Einsatzkräfte aus mehreren Feuerwehren begannen noch am Montagabend auf dem Gelände der Firma Braungart in Ramsla damit, Sand in mehrere hundert Säcke abzufüllen. Als gefährdet stuften die Verantwortlichen neben Ramsla auch Schwerstedt, Sachsenhausen und Teile von Buttelstedt ein. Die Bauhof-Mitarbeiter reinigen am Dienstag die Einläufe zu den größeren Regen- und Mischwasserkanälen, sie entfernen auch die „Schmutzfang-Eimer“, um größere Durchlaufmengen zu ermöglichen. Die Koordination übernimmt vorerst wieder Bauhof-Leiter Maik Horstmann.

Unter die Arbeit des Lagezentrums zogen Heß sowie der stellvertretende Stadtbrandmeister Sebastian Schmidt ein insgesamt positives Fazit. Winterbedingte Störungen im Handynetz wurden durch eine eigene Funkfrequenz ausgeglichen, die der Landkreis den Feuerwehren und Gemeindearbeitern bereitstellte. Firmen aus der Region lieferten technische Unterstützung, und in fast jeder Ortschaft der Landgemeinde fanden sich geeignete Flächen, auf denen sich gefahrlos große Schneemengen ablagern ließen.