Schnee taut günstig für Ilm-Anrainer

Mit Hochwasser kennen sich die Bad Berkaer aus. In diesem Winter wurde in der Kurstadt allerdings noch kein Weg vom Wasser blockiert.

Der Schnee geht – das Wasser kommt, so die Befürchtung. Das Risiko, dass das rasant einsetzende Tauwetter mit Überschwemmungen einher gehen könnte, nehmen die Katastrophenschützer im Weimarer Land nicht auf die leichte Schulter. Dennoch will der zuständige Kreisbrandinspektor Steffen Schirmer keine Gefahrenlage heraufbeschwören, von der gar nicht klar ist, in welchem Ausmaß sie die Region trifft.