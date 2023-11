„Schneeweißchen und Rosenrot“ kommt in Tiefurt auf die Bühne

Tiefurt. Das Weimarer Theater „KoKon“ erzählt ein Grimmsches Märchen in der Mühle Tiefurt.

Herbstzeit ist Märchenzeit, auch in der Alten Mühle in Tiefurt. Im Kaminraum wird am Sonntag, 12. November, 16 Uhr, „Schneeweißchen und Rosenrot“ aufgeführt. Zu Gast ist das Weimarer Theater „KoKon“, das die Geschichte der zwei Schwestern als Vierjahreszeitenmärchen erzählt. Die Mädchen treffen auf einen bösartigen Zwerg, der im nahen Wald wohnt, und einen gutmütigen Bären. Auf dem Felsen hinter dem Wald hat ein stolzer Adler seinen Horst. Doch sie alle sind in Wahrheit nicht das, was sie scheinen. Zauberhafte Figuren und Bilder entspringen einem Pop-up-Buch. Kinder zahlen fürs Zuschauen 5 Euro, Erwachsene 8 Euro, Familien 20 Euro. Die Kasse öffnet eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn.