Schneller als erhofft: Ein neues Zuhause für Charly aus Weimar

Weimar.

Schneller als zu erwarten war, hat der neunjährige Cockerspaniel-Rüde Charlie ein neues Zuhause gefunden. Nach dem Verlust seines Herrchens war auch sein Frauchen nicht mehr in der Lage, sich um den Hund zu kümmern. Ein Aufruf in unserer Zeitung erfuhr eine tolle Resonanz: Binnen eines Tages hatte der Rüde ein neues Herrchen und Frauchen gefunden. Charly wohnt bereits an der Nordsee bei einer Familie mit 25-jähriger Cockerspaniel-Erfahrung.