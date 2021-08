Schnitzeljagd durch den Weimarer Park

Die Schnitzeljagd startet am Grünen Labor im Ilmpark.

Weimar. Bei einem Kulturparcours im Rahmen der Weimarer Gartenlust können Familien den Park an der Ilm neu entdecken und dabei sogar noch etwas gewinnen.

Zu einer Schnitzeljagd lädt die Klassik Stiftung Weimar Familien am Samstag, 14. August, von 10 bis 18 Uhr ein. Startpunkt ist das Grüne Labor am Tempelherrenhaus. In zwei Schwierigkeitsgraden und Lauf-Distanzen kann die Natur entdeckt werden. Unter allen Teilnehmenden werden ein E-Bike für eine Saison sowie ein E-Lastenrad für drei Monate verlost.

Kostenfreie Tickets gibt es unter:www.klassik-stiftung.de/kulturparcours