Schnupperkurs: Tanz und Rhythmik für Senioren in Weimar West

Weimar. Auftakt mit Stadtsportbund und Awo-Seniorenclub am 13. Oktober im Mehrgenerationenhaus.

Gemeinsam mit dem Stadtsportbund bietet der Awo-Seniorenclub in Weimar West im Rahmen des Angebots „Mitten im Alter“ einen Schnupperkurs für über 65-Jährige an. Vermittelt werden Tanz- und Rhythmik-Übungen mit Erwärmung, Spaß sowie Bewegung zu musikalischer Begleitung.

Auftakt ist am Mittwoch, 13. Oktober, von 10.30 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Prager Straße (Projektraum, 1. OG, Aufzug vorhanden). Weitere Sporttermine folgen am 3. November und 1. Dezember von 10 bis 11 Uhr.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Interessierte werden um eine Anmeldung gebeten unter Telefon: 0151/67245716.