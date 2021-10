Schöndorf: Flinke Füße für guten Zweck

Weimar. Das Seniorenzentrum Schillerhöhe und die Classic-Apotheke unterstützen den Jugendtreff Café Conti.

Das Seniorenzentrum Schillerhöhe hat die Kinder und Jugendlichen des Jugendtreffs Café Conti in Schöndorf beim Benefix-Lauf unterstützt und seine Spende nachträglich aufgerundet. In drei Teams hatten die Mädchen und Jungen am Spendenlauf teilgenommen.

Bei dem Event ging es darum, so viele Runden wie möglich im Wimaria-Stadion zu laufen. Pro gelaufener Runde bekamen die Sportler Geld von einem Sponsor. „Unsere Kinder sind 58 Runden gelaufen“, verkündete Michaela Wiesner, die Leiterin des Café Conti, stolz.

„Das ist eine tolle Leistung“, fand auch Alexander Wieck, der Hausleiter des Seniorenzentrums Schillerhöhe, „denn eine Stadionrunde kann für kleine Läuferfüße schon ganz schön lang werden.“ Aus Anlass des Weltkindertages rundete Wieck den gespendeten Betrag auf 200 Euro auf. Damit fühlten sich die jungen Sportler gewürdigt, und das Geld komme dem Sportplatz an der Hundewiese zugute.

Michaela Wiesner wies bei der Spendenübergabe darauf hin, dass das Café Conti selbst schon Nutznießer des Benefixlaufes war: So wurde die Fahrradwerkstatt mitfinanziert. „Da entsteht schon eine tiefe Verbundenheit zu diesem Event. Wir sind bereits seit unserer Eröffnung immer dabei.“

Besonders freute sich Wiesner über eine weitere 100-Euro-Spende von der Classic-Apotheke. Für den Sport und für die Kinder sei jeder Cent gut angelegt.