Schöndorfer Grundschüler zeigen Herz für Bedürftige

Weimar. Die Grundschule organisierte trotz der Pandemie Spielzeugbasar und Schuhkarton-Aktion.

Die Mädchen und Jungen der Schöndorfer Grundschule sowie das Pädagogen-Team um Schulleiterin Susanne Junkel lassen sich von der Pandemie nicht unterkriegen: Mit dem Erlös aus einem Spielzeugbasar und ihrer Teilnahme an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zeigten sie Engagement für Kinder, denen es weniger gut geht.

Nachdem der Martinsumzug am 11. November durch die Entwicklung der Infektionszahlen in Weimar abgesagt wurde, fanden die Schöndorfer Kinder eine Ersatz-Lösung für ihren Spielzeugbasar: Die Schülersprecher stellten sich vom 12. bis 19. November jeweils nach Schulschluss an die Verkaufstische und boten die Spielzeuge an. Der stolze Erlös von 492,73 Euro geht an das Kinderhospiz Mittelthüringen.

Für „Weihnachten im Schuhkarton“ lieferten die Schöndorfer 25 Päckchen in der Annahmestelle ab – sie gehen an bedürftige Altersgenossen.