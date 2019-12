Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schöne Tradition: Backen über Generationsgrenzen hinweg

Köstliche Düfte, gemeinsames Handwerk und freudige Gespräche über viele Altersgrenzen hinweg: Kinder aus dem Johanniter-Kindergarten „Am Dichterweg“ haben sich mit Bewohnerinnen des Kursana-Domizils Weimar zum vorweihnachtlichen Backen getroffen. Vor allem für die Senioren ist ein solcher Tag in ihrer Einrichtung an der Carl-Ferdinand-Streichhan-Straße nahe des Wohngebietes am Horn mehr als nur ein köstlicher Zeitvertreib.

Schon seit vielen Jahren besteht eine Kooperation zwischen der Pflegeeinrichtung und dem Johanniter-Kindergarten „Am Dichterweg“. Das Treffen in der Vorweihnachtszeit hat bereits Tradition. In dieser Zeit gehört das Plätzchenbacken schließlich für viele Menschen jeden Alters zum Advent. Es riecht so gut, und alle werden mit ihren Händen tätig, tauschen sich aus und lernen voneinander.

Mit Schürzen ausgestattet, stehen und sitzen die Kinder und Heimbewohner um den großen Tisch. Die verschiedenen Zutaten und Ausstechförmchen liegen schon bereit. Gemeinsam wird der Teig zubereitet und kräftig durchgeknetet. Eine Seniorin vom Wohnbereich „Stadtschloss“ kennt sich besonders gut aus: „Ich habe früher viel gebacken!“ Sie zeigt den Mädchen und Jungen, wie der Teig mit dem Nudelholz richtig ausgerollt wird.

Dann versuchen es die Kinder selbst. „Du brauchst noch etwas Mehl“, rät eine andere Dame, die Seniorinnen geben den kleinen Besuchern noch viele weitere gute Tipps. Einige Kinder rollen den Teig aus, andere Kinder wiederum stechen gemeinsam mit den älteren Damen die Plätzchen aus. Eine Mitarbeiterin des Kursana-Domizils legt den Teig ordentlich auf das Blech, und schon geht’s ab in den Ofen.

Berührungsängste zwischen Kindern und Senioren kennt hier niemand. Alle haben Spaß und backen mit viel Freude, bis der ganze Teig verbraucht ist. Gemeinsam wird noch das bekannte Kinderlied „In der Weihnachtsbäckerei“ gesungen. Und zum Abschluss bekam jedes Kind noch eine Kostprobe der selbst gebackenen Plätzchen.