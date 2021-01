Ein Schornsteinbrand in Lengefeld rief die Feuerwehren in Blankenhain sowie der Ortsteile Hochdorf und Lengefeld am Freitagabend zum Einsatz.

Schornsteinbrand an der B85 in Lengefeld

Eine gute Stunde dauerte der Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Blankenhain und deren Ortsteile Hochdorf und Lengefeld. Am Freitagabend schrillten die Sirenen, da aus Lengefeld ein Schornsteinbrand gemeldet wurde.

In einem Vierseithof, direkt an der Bundesstraße 85, hatte sich eine Esse zugesetzt, entzüdet und so den Einsatz ausgelöst. Immer wieder gehen von Schornsteinbränden ganze Dachstuhlbrände aus, weil sich die an den Schornstein angrenzenden Materialien stark erhitzen oder entzünden.

Nach erster Lageerkundung in Lengefeld war unmittelbares Handeln nicht nötig. Die Kameraden konnten auf die Ankunft des Schornsteinfegers Jörg Morgenroth warten. Mit ihm ging es in der Drehleiter bei leichten Schneetreiben auf das Dach des Hauses, um mit dem Kehrgerät den Schornstein zu reinigen.

Um einen weitergehenden Brand ausschließen zu können, untersuchten die Kameraden der Feuerwehr die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera. Gegen 20:25 Uhr hieß es offiziell: Einsatzende – der Rückbau konnte beginnen.

Während der Arbeiten war die Ortsdurchfahrt für rund eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde innerorts umgeleitet.