Schorsch Kamerun zweimal live in Weimar

Schorsch Kamerun gestaltet am Donnerstag, 16. November, den Epilog auf das Kunstfest Weimar. Der Autor, Regisseur und Musiker – darunter Leadsänger der Hamburger Punkband Die goldenen Zitronen – spricht um 19 Uhr beim Diskussionsabend im Hotel Elephant mit der queerfeministischen DJane und Klangkünstlerin Fritzi sowie mit dem Leipziger Kulturjournalisten und Romanautor Rayk Wieland. Dabei will Schorsch Kamerun herauszufinden, wie es steht um unser „Gehörtwerden“. „Sehen wir uns richtig?“ heißt der Abend und fragt nach der Wahrnehmung, Selbstreflektion und Empathie in Zeiten, in denen anscheinend zunehmend persönlich immer mehr „gehasst“ wird. Der Musiker wird an diesem Abend auch eigene Musik spielen.

Ums Gehörtwerden geht es im Hotel Elephant auch am Sonntagabend, 19. November, wenn um 19 Uhr das neue Projekt „Raison“ von Schorsch Kamerun, PC Nackt und Mense Reents ein Konzert in der Salonatmosphäre des Lichtsaals geben wird. Zu hören ist Musik, „die man bisher vielleicht nur in dunkel-lila Stunden im eigenen Kopf vernehmen konnte“, urteilte kürzlich Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow. Restkarten gibt es im DNT, an der Abendkasse im Hotel Elephant Weimar und unter kunstfest-weimar.de.