Schreibwettbewerb Weimarer Bücherlöwe startet

Weimar. „Unser Kühlschrank friert!“ – Kreative Geschichten über Gegenstände entlockt der Wettbewerb Weimarer Bücherlöwe Grundschulkindern.

„Hilfe, unser Kühlschrank friert! oder Wie meine Brille die Welt sieht“ ist das diesjährige Motto des Grundschulschreibwettbewerbs „Weimarer Bücherlöwe“, der am Donnerstag, 9. November beginnt. Ziel ist das Schreiben von Geschichten über Gegenstände. Um 10 Uhr wird in den Gewölbekeller der Stadtbücherei geladen. Zur selben Uhrzeit geht es am Freitag, 10. November, weiter in der Schul- und Stadtteilbibliothek Schöndorf.

Die Kulturdirektion der Stadt Weimar veranstaltet jedes Jahr zusammen mit der Stadt­bücherei Weimar einen Schreibwettbewerb für Grundschulkinder um damit das Schreiben und Lesen zu fördern. Die Verfasser der besten Beiträge werden ausgezeichnet.