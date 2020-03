Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schuberts „Winterreise“ in Legefeld

Auf Einladung von Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel erfreut das Weimarer Lied-Duo Bernd Schneider (Tenor) und Martin Högner (Klavier) am Samstag, 14. März, ab 15.30 Uhr die Besucher in der Bar/Bibliothek des Hotels Ramada in Legefeld mit Franz Schuberts 24-Lieder-Zyklus „Winterreise“. Nicht nur dem Wunsch vieler Konzertbesucher, sondern auch dem eigenen Bedürfnis möchte das Duo mit der Wiederholung des Lieder-Zyklus, gesungen vor vier Jahren in der Mühle Tiefurt und dem Forum Seebach, entsprechen.

Das Lied-Duo besteht seit acht Jahren und ist vom Alter her das wohl älteste Lied-Duo Weimars. Martin Högner war Professor für Klavier und Kammermusik an der Weimarer Franz-Liszt-Hochschule und wird in zweieinhalb Monaten 90 Jahre alt. Neben dem Liedrepertoire von Schumann, Schubert, Loewe und Grieg waren es auch Liedkompositionen des Weimarer Komponisten Karl Dietrich, die das Publikum begeisterten. Schon jetzt weisen sie auf ihre Frühjahrskonzerte am 2. Mai um 15 Uhr im Coudrayhaus Bad Berka und am 23. Mai, 16 Uhr, in der Capella Vox Coelestis in Weimar-Ehringsdorf hin. red

Samstag, 14. März, 15.30 Uhr, Ramada-Hotel Legefeld (Eintritt 12 Euro, inklusive Kaffeegedeck), Konzertbeginn 16.30 Uhr