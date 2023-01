Schülerzahlen an der Weimarer Bertuchschule bleiben konstant

Weimar. Weimars Berufliches Gymnasium und die Fachoberschule waren am Tag der offenen Tür gut besucht. Was macht sie besonders?

Mittlerweile studieren Loreen Zingler und Carolin Lux in Jena, Johanna Silberhorn macht eine Ausbildung zur Krankenschwester in Erfurt. 2021 haben die drei ihren Abschluss an der berufsbildenden Bertuchschule in Weimar gemacht. Zum Tag der offenen Tür waren sie am Samstag zu Besuch.

Keine Seltenheit, wissen Schulleiterin Martina Fiksel und ihre Stellvertreterin Anja Ernst. „Ehemalige Schülerinnen und Schüler empfehlen häufig unsere Schule und kommen gerne wieder vorbei“, so die Schulleiterin. Auch weil die vorherige Bildungsbiografie an der Schule keine Rolle spielt, sei der Zusammenhalt in den Klassen meist gut.

Im Schnitt werden am Beruflichen Gymnasium und der Fachoberschule 350 bis 400 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Die Zahl sei in den vergangen Jahren konstant geblieben. Rund 40 Lehrerinnen und Lehrer kümmern sich um die Ausbildung. „Derzeit können wir alle Naturwissenschaften und zwei Fremdsprachen anbieten“, sagt Martina Fiksel. „Aber wir kämpfen auch, wenn Fehlstellen entstehen“, so die Schulleiterin mit Blick auf den Lehrermangel. Besonders in den Fächern Mathe und Chemie suche die Schule Verstärkung, auch Seiteneinsteiger seien willkommen.