Schuldzuweisungen und Rechenspiele

Der gescheiterte Haushaltsbeschluss hat in den Stadtratsfraktionen eine nahezu einmalige Konsequenz gehabt. Weimarwerk, CDU und SPD sowie die Stadträte der FDP und der Piraten gaben gemeinsam eine Erklärung ab: „Für eine vernünftige Kommunalpolitik der Mitte“.

Ein destruktives Patt nennen die Unterzeichner das Kräfteverhältnis, das zum Scheitern des Haushaltsentwurfs führte. Wolfgang Hölzer (WW), Peter Krause (CDU), Thomas Hartung (SPD), Hagen Hultzsch (FDP) und Oliver Kröning (Piraten) fordern den Oberbürgermeister auf, „den von allen dazu Willigen ausgehandelten Kompromiss ohne weitere Zugeständnisse“ an Grüne, Linke und AfD erneut zur Abstimmung zu stellen. Und zwar ungeachtet der möglichen Erhöhung der Kommunalfinanzierung durch das Land. Diese Mittel sollten für den überfälligen Schuldenabbau und Investitionen eingesetzt werden. In der vorliegenden Form sei der Haushaltsentwurf zukunftsweisend und ausgewogen.

Die Bündnis-Grünen machten dagegen den Oberbürgermeister für das Scheitern verantwortlich. Er sei offenbar nicht um einen überfraktionellen Konsens bemüht, so die Fraktionsvorsitzende Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt. Es seien „wesentlich höhere Investitionen in die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts, in Baumnachpflanzungen, in Stadtmobiliar und den Radverkehr zwingend notwendig“.



Der so Gescholtene hatte in seiner Haushaltsrede allerdings betont, dass gelungen sei, „sowohl die Mittel für die Unterhaltung der städtischen Immobilien und technischer Anlagen um zirka 750.000 Euro als auch die Mittel für Baum- und Grünpflege um weitere etwa 250.000 Euro deutlich zu erhöhen“. Zudem seien erhöhte Mittel für Brunnenunterhaltung, weitere Umweltprojekte, die Unterhaltung eines Taubenhauses, das Umsetzen des Radverkehrskonzeptes und die teilweise Erhöhung der Fraktionsgelder auf Forderungen der Grünen eingegangen.

Allein der Forderung der Grünen, keine weiteren Gewerbeflächen zu erschließen, hatte der OB eine Absage erteilt. „Jeder Cent, den wir als Kommune ausgeben wollen, stammt mittelbar und unmittelbar aus der Wirtschaft“, erinnerte Peter Kleine.

Die Grünen rechnen so: Von ihren rund 40 Änderungen seien nur 10 Prozent durch den OB übernommen worden, von anderen Fraktionen aber alle. Doch grün hätten fast 20 Prozent der Weimarer gewählt, erinnerte Andreas Leps.

Für die Kompromiss-Fraktionen war das wie eine Steilvorlage. Sie konstatierten, dass von den Grünen keine Initiative ausging, um im Vorfeld zu einer Verständigung und Einigung zu kommen. Das aber haben man bisher stets von der größten Fraktion erwartet dürfen. Eine „Politik des Recht-Habens um jeden Preis“ bringe die Stadt keinen Schritt weiter.