Schule in Weimar wegen Corona-Fall auf Warnstufe gelb

Wegen einer positiv getesteten Person aus einer zehnten Klasse gilt für die Jenaplan-Schule ab sofort Coronawarnstufe Gelb. Wie die Schule auf ihrer Internetseite bekannt gab, verfügte das Gesundheitsamt der Stadt Weimar eine umgehende Quarantäne für alle Schüler der Klassen 10A, 10B, 10C und 11S sowie alle Lehrkräfte, die zwischen Montagmorgen und Mittwochnachmittag in der 10C unterrichtet bzw. Unterricht mit Schülern aus dieser hatten. Das Gesundheitsamt werde am Freitag alle betroffenen Personen anrufen und das weitere Vorgehen festlegen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Der Unterricht am Hartweg für die nichtbetroffenen Klassen finde am Freitag nach Plan bzw. Vertretungsplan statt, der derzeit noch erstellt werde. Eltern und Schüler werden gebeten, am frühen Morgen auf den Vertretungsplan zu schauen.

Die Gruppen in der Gropiusstraße seien bisher nicht direkt betroffen. Wegen eines noch nicht vollständig geklärten Verdachtsfalls finde jedoch der Unterricht bei Igeln, Sonnen, Regenbögen, Pinguinen, Affen, Maulwürfen, Tigern, Haien und Erdmännchen jeweils ausschließlich in den Stammgruppen statt. In den drei anderen Gruppen nach Plan. Auch sollte am frühen Morgen der Vertretungsplan beachtet werden.

Im Laufe des Freitags werde das Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen informieren.

Zehn Neuinfektionen im Weimar

Unterdessen hat die Stadt Weimar am Donnerstag zehn weitere Corona-Fälle gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl aller bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 134. Aktuell gibt es nun 13 aktive Fälle.