„SchulKinoWochen“ stehen in Weimar in den Startlöchern

Weimar. 19. Auflage beginnt in der Kulturstadt am 16. November. Alle drei Lichtspielhäuser machen mit.

Zum 19. Mal bringen die „SchulKinoWochen“ in Thüringen, veranstaltet vom Netzwerk Vision Kino und der Deutschen Kindermedienstiftung Goldener Spatz, Kinokultur und Filmerlebnis auf den Stundenplan. In Weimar beginnt das Programm am 16. November.

Trotz durch Corona eingeschränkter Rahmenbedingungen beteiligen sich fast alle Kinos, alternative Spielstätten sowie mobile Kinos in ganz Thüringen mit einem Filmprogramm und präsentieren sich damit einmal mehr als Orte der Filmbildung und der kulturellen Vielfalt. In Weimar sind alle Lichtspielhäuser dabei: das Kino im Mon Ami, Lichthaus und CineStar.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die „SchulKinoWoche“ biete beste Möglichkeiten, herausragende Kinofilme mit Bezug auf verschiedenste Unterrichtsthemen zu sehen, spannende Filmgäste im Kino zu erleben und das Filmerlebnis mit kostenlos verfügbarem pädagogischem Begleitmaterial im Unterricht zu vertiefen.

Dafür stehen rund 100 Titel bereit, aktuelle Kinohits ebenso wie moderne Klassiker, Dokus wie Animationsfilme. Sonderreihen widmen sich den Themen 60 Jahre Anwerbe-Abkommen mit der Türkei, 75 Jahre Defa, Jüdische Geschichte(n) sowie unter den nachhaltigen Entwicklung.

www.schulkinowoche-th-st.de