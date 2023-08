Schultüten für Abc-Schützen bei Weimarer Tafel-Plus-Projekt gebastelt

Holzdorf. Bagger, Dinos, Meerjungfrauen und Schmetterlinge werden in Weimar zum Leben erweckt.

Leises Rascheln und emsiges Handwerkeln konnte in den Ferien an zwei Aktionstagen bei Tafel-Plus, einem Projekt der Diakonie Landgutes Holzdorf gGmbH, vernommen werden. Unter Anleitung durch Andrea Frei-Koch und Carina Hesse von der katholischen Kirchgemeinde Herz Jesu Weimar wurden in der Georg-Haar-Straße Bagger, Dinos, Meerjungfrauen und Schmetterlinge zum Leben erweckt, teilt die Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein mit.

Mit Hilfe von Klebepistole, Schere und Papier zieren sie nun die selbstgebastelten Zuckertüten zukünftiger Abc-Schützen. „Der eigene Werkunterricht ist ja eine Weile her und die filigranen Schneidearbeiten waren schon ungewohnt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt eine teilnehmende Mutter. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jede Schultüte wurde liebevoll und individuell gestaltet, heißt es von der Diakoniestiftung. Dass aus den Schultüten nun auch noch Zuckertüten wurden, das verdankt die Tafel der Unterstützung durch Bärbel Schinner vom gleichnamigen Autohaus. Jedes Jahr fülle sie die Schultüten mit vielen nützlichen und leckeren Dingen zur Freude der Schulanfänger, heißt es.

Das Tafel-Plus-Projekt der Weimarer Tafel ist ein Beratungs- und Unterstützungsangebot für Menschen in schwierigen Lebenssituationen, insbesondere Kinder und Jugendliche. Es bietet Hilfe zur Selbsthilfe, beispielsweise in Lernbüros, initiiert Austausch, Begegnung und leistet Bildungs- und Vernetzungsarbeit.

Informationen finden Interessenten sowie mögliche Unterstützer des Projekts unter: www.diakonie-wl.de