Schulwegsicherheit ist Thema bei Einwohnerversammlung in Oberweimar-Ehringsdorf

Oberweimar-Ehringsdorf. Diese Themen stehen bei der nächsten Einwohnerversammlung in Oberweimar-Ehringsdorf auf dem Plan.

Die nächste Einwohnerversammlung in Oberweimar-Ehringsdorf findet am Donnerstag, 1. Dezember, von 18 bis 19.30 Uhr in der Aula der ThIS, Belvederer Allee 40, statt. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Unter anderem stehen Themen wie Stadtentwicklung, die Umrüstung von Straßenlaternen auf LED, geplante Reparaturmaßnahmen an Straßen oder auch die Schulwegsicherheit auf der Agenda. Zudem soll über die Zustellung des Rathauskuriers gesprochen werden oder die Barrierefreiheit an Bushaltestellen, heißt es.