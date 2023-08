Schumanns 25. Goethe-Cartoon zum Geburtstag

Weimar. Goehte mit der „Goethea“ im Haar

Zum 274. Mal jährt sich am Montag, 28. August, der Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes – und auch in diesem Jahr lässt es sich der Weimarer Grafiker Hannsjörg Schumann nicht nehmen, mit einem Cartoon zu gratulieren. Unsere Zeitung führt damit eine Tradition fort, die im Kulturstadt-Jahr ihre Premiere gefeiert hatte (damals noch exklusiv in der TA) – das heißt, der Geheimrat schmunzelt nunmehr zum 25. Mal von der lokalen Titelseite.

Zu diesem Anlass wächst ihm mit 25 Blüten seine Lieblingsblume am Halse: Die „Goethea“, nach ihm benannt und ursprünglich im brasilianischen Unterholz beheimatet. Auch die Grünlilie ist mit dabei, die Goethe einst von Großherzog Carl August geschenkt bekam und die er liebte, weil sie so fleißig Absenker produziert.

Ansonsten hat der Alte natürlich auch wieder die Ereignisse der vergangenen Monate im Blick: Die letzte Privatfleischerei in Weimar geschlossen, ein kleiner Rabe macht Straßenmusik, und quasi auf dem Gipfel thront das jüngst 100 Jahre alt gewordene Musterhaus am Horn.