Schwan Friedrich vom Eise befreit

Schwan Friedrich in seiner Notunterkunft, die er nach dem bestandenen Seuchentest verlassen kann.

Schöndorf. Spontane Rettungsaktion am Schöndorfer Dorfteich geglückt. Suche nach passender Bleibe

In einer spontanen Rettungsaktion haben drei Männer noch am Mittwochabend den regungslos auf dem Schöndofer Dorfteich verharrenden Schwan eingefangen, der dort zu verhungern drohte. Einer von ihnen hatte bereits am Vormittag die Situation beobachtet. Die beiden anderen Männer kamen zufällig zeitgleich vorbei – und zu dritt fassten sie den Entschluss, die Bergung zu wagen.