Schwanseebad in Weimar ab Montag regulär geöffnet

Weimar. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Weimar öffnet das Schwansee-Freibad seine Tore ab Montag, 12. Juli, wieder zu den gewohnten Zeiten.

Das Freibad des Schwanseebades ist von Montag, 12. Juli, an wieder ohne Einschränkungen geöffnet. Das Bad kann dann in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt zu den gewohnten Öffnungszeiten besucht werden. Die Buchung eines Zeitfensters ist nicht mehr erforderlich, teilte die Stadtwirtschaft Weimar mit. Geöffnet ist dann montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr. Die Besucherzahl ist nicht mehr beschränkt; alle Gäste erhalten Einlass.

Freibadbesucher können ihre Tickets zu den Öffnungszeiten des Bades an der Kasse erwerben und in bar oder mit EC-Karte bezahlen. Parallel ist der Online-Ticketkauf auf der Website der Stadtwirtschaft – www.swweimar.de/sport/schwanseebad-freibad/ – weiterhin möglich. Auch bei den Eintrittspreisen zieht nach Angaben aus der Stadtwirtschaft wieder Normalität ein: Erwachsene zahlen jeweils 4 Euro; ermäßigte Tickets gibt es für 2,50 Euro pro Badegast. Saisonkarten gibt es 2021 nicht. Lediglich beim Einlass, also im Empfangs- und Kassenbereich, müssen alle Badegäste eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die üblichen Hygieneregeln sind einzuhalten.

www.sw-weimar.de/sport/schwanseebad-freibad/