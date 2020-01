Schwarzwild-Jagd hat in der Region Weimar zurzeit Priorität

Deutlich bescheidener als in früheren Jahren sah die Strecke aus, mit welcher der Kreisjagdverband Weimar auf der Marienhöhe seine traditionelle Raubwild-Bejagungswoche beendete. 18 Jäger aus der Kulturstadt und dem Weimarer Land hatten den Weg ins ehemalige Naturschutzzentrum auf der Marienhöhe gefunden, aber nur drei erlegte Tiere konnten sie präsentieren: einen Fuchs, einen Mink (Amerikanischer Nerz) und einen Baummarder.

Wie viele Raubtiere die Waidmänner vom 11. bis 18. Januar schossen, lasse sich nicht genau sagen, so Kurt Klameth, der Vorsitzende des Kreisjagdverbandes Weimar. „Aber es waren natürlich deutlich mehr als die drei Gezeigten.“ Das teilweise sehr milde Wetter der Bejagungswoche habe es aber als wenig ratsam erscheinen lassen, die Tiere tagelang aufzubewahren. Überhaupt seien die äußeren Bedingungen alles andere als ideal gewesen: „Es liegt kein Schnee, der Mond ist am Abnehmen“, so Klameth. Ohnehin sei der Termin auf der Marienhöhe aber vor allem dazu gedacht, sich in geselliger Runde zu treffen und bei einer deftigen Mahlzeit das Jagd-Jahr Revue passieren zu lassen. „Und das haben wir ausgiebig getan“, schmunzelt der Bad Berkaer.

Das Problem, dass es in der Region zu viel Raubwild gebe, bestehe weiterhin, so Klameth. Fuchs, Dachs, Marder, Marderhund und Waschbär bedrohten vor allem schützenswertes Niederwild wie Hasen, Fasane, Rebhühner und Feldhamster. „Die Waschbären-Zahlen steigen dramatisch“, so der Jäger. Einige Waidmänner im Kreis stellen den Kleinbären gezielt nach, allerdings nicht per Ansitz, sondern mit Lebendfallen: „Mit Süßigkeiten wie Nutella oder Trockenobst lockt man ihn am besten“, weiß Klameth. Zeitliche Einschränkungen für die Jagd auf das erwähnte Raubwild gibt es nicht, nur Muttertiere mit Jungen müssen die Jäger verschonen.

Ein weiterer Grund, warum die Ausbeute in diesem Jahr überschaubar blieb, ist der erhöhte Druck auf das Schwarzwild. „Viele ließen beim Ansitzen die Füchse lieber ziehen und warteten auf Wildschweine“, sagt Klameth. „Die Bestände sind hoch, und es ist sehr mühsam, sie zu reduzieren. Wenn eine Rotte mit 30 Tieren auftaucht, sind 29 nach dem Schuss auf und davon.“ Vor allem die aus Richtung Osten näher rückende Afrikanische Schweinepest mache es notwendig, die Zahl der Schwarzkittel zu senken: „Je weniger Schweine, desto schwerer hat es die Krankheit, sich auszubreiten.“ Auch die Wildschweine dürfen ganzjährig geschossen werden, mit Ausnahme der Bachen mit Frischlingen.