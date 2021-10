Weimar. Im Rahmen der Thüringer Jazz-Meile gibt das Schweizer Gisela Horat-Trio ein Konzert im Mon Ami.

Das Konzert des Schweizer Jazz Trios um Gisela Horat eröffnet am Mittwoch, 7. Oktober, 20 Uhr, die Jazzmeilen-Reihe im Mon Ami. Das Trio erzählt in seinem Programm musikalische Geschichten, die das Leben in all seinen Schattierungen schrieb. Das Trio hat inzwischen seine dritte Live CD veröffentlicht.