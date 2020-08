In der Bonhoefferstraße in Weimar-Nord kam es Donnerstag zu einem Wasserrohrbruch.

Tausende Haushalte ohne Trinkwasser: Havarie in Weimar-Nord

Die Nordknirpse drängten sich am Kindergartenzaun, um die kleine Fontäne zu sehen. Der metertiefe Graben in der Bonhoefferstraße 49 bis 71 war im Nu mit Wasser gefüllt. Als Bach floss es bis hinunter zur Marcel-Paul-Straße: Bei Schachtarbeiten für eine neue Gasleitung haben Bauarbeiter am Vormittag kurz vor zehn Uhr die Trinkwasser-Hauptleitung in Weimar Nord schwer beschädigt.

Etwa 900 Kubikmeter flossen pro Stunde aus der zerstörten Gussleitung. Deshalb brach der Netzdruck im Stadtteil mit seinen rund 6000 Bürgern zwischen der Bahntrasse im Süden und der Achse Lützendorfer Straße / Döbereinerstraße im Norden zeitweise komplett zusammen. In gleicher Weise betroffen waren Gewerbebetriebe wie Bayer, Glatt und Stahl oder auch das neue Seniorenzentrum Weimar-Blick.

„Glücklicherweise ist das Trinkwasser weitgehend schadlos abgelaufen und nicht in Gebäudekeller eingedrungen“, sagt Werkleiter Thomas Pritzkow vom Wasserversorgungszweckverband (WZV). Seine Mitarbeiter haben unverzüglich damit begonnen, den beschädigten Leitungsabschnitt „heraus zu schiebern“.

Nach etwa einer Stunde füllte sich das teilweise leergelaufene Versorgungsnetz. „Ab etwa 11.15 Uhr konnten alle Kunden wieder mit ausreichendem Druck versorgt werden“, so Pritzkow. Zunächst enthielt das Wasser noch gelblich-bräunliche Trübungen. Es handle sich dabei um gesundheitlich absolut unbedenkliche Kalk-Eisen-Partikel. Sie wurden durch die zeitweise extrem erhöhte Fließgeschwindigkeit und die Fließrichtungsumkehr im Netz von den Rohrinnenwandungen abgelöst worden.

Inzwischen haben die Arbeiten zum Freilegen der Schadstelle und zur Reparatur der Hauptleitung begonnen. Es sei erforderlich, mindestens eine Rohrlänge (6 m) auszutauschen, da das beschädigte Rohr aus Grauguss mit 400 mm Innendurchmesser nicht nur punktuell durch den hydraulischen Aufbruchhammer beschädigt wurde, sondern auf der ganzen Länge gerissen ist. Das benötigte Material wird vom WZV Weimar als Störfallreserve vorgehalten.