Schwerer Diebstahl in Weimar: Wer erkennt die Täter?

Weimar Ende Juni haben zwei unbekannte Männer zahlreiche Handys aus einem Telekom Shop in Weimar geklaut. Nun sucht die Polizei mit Bilder nach den Tätern.

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern bezüglich eines Diebstahls in Weimar liegt vor. Am 25. Juni hat sich ein besonders schwerer Fall des Diebstahls in der Wielandstraße in Weimar ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, drangen zwei unbekannte männliche Personen gewaltsam in einen Telekom Shop ein. Ein Täter zerstörte auf unbekannte Weise die gläserne Eingangstür und betrat als Erster den Verkaufsraum. Im Anschluss begab er sich zum Präsentationsbereich und riss zahlreiche Smartphones von ihren Sicherungskabeln.

Der zweite Täter betrat kurz darauf ebenso den Verkaufsraum und machte sich in der Folge ebenfalls am Präsentationsbereich zu schaffen. Nachdem die Täter insgesamt 29 Smartphones unterschiedlicher Marken an sich genommen hatten, entfernten sie sich fußläufig in Richtung Theaterplatz, entkamen jedoch unerkannt.

Der Beuteschaden beläuft sich auf über 15.000 Euro, der entstandene Sachschaden wird mit knapp 600 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei Weimar sucht nun Zeugen.

Wer kennt die auf den Bildern abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise richten Sie bitte an die KPS Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de bzw. an die Kriminalpolizei Jena unter 03641- 81 2464 oder per Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de.

