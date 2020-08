Schwerer Fall von Tierquälerei: Unbekannte erschießen jungen Biber

Die Polizei ermittelt zur schweren Tierquälerei an einem Biber (Symbolbild).

Am Ufer der Ilm wurde am Dienstagnachmittag der Kadaver eines jungen Bibers gefunden. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Anwohnerin die Tierleiche am Uferrand zwischen Stedten und Kranichfeld gefunden.

Der Kadaver habe mehrer Einschusslöcher im Brustbereich aufgewiesen. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Veterinäramt nach Weimar gebracht.

Es wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen Unbekannt gemacht.

Die Polizei Weimar sucht nach unbekannten Graffiti-Sprühern

Unbekannte haben den Brunnen am Wielandplatz sowie die angrenzende Mauer eines Geschäftsgebäudes an der Ecke Amalienstraße in Weimar unerlaubt mit Graffiti besprüht. Nach Angaben einer Zeugin konnte laut der Polizei der Tatzeitraum von Montagvormittag auf Dienstagmittag eingegrenzt werden.

Es entstand hoher Sachschaden.

Die Polizei Weimar sucht nach Zeugen der Tat. Hinweise können unter der Telefonnummer (03643) 8820 gemeldet werden.

Weitere Polizei-Meldungen aus Weimar finden Sie hier