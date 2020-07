Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwerer Weg zu einem Kran für das neue Hotel

Schwierig gestaltete sich am Mittwoch in der Weimarer Hummelstraße die Montage des 20 Meter langen Auslegers für den Turmdrehkran in der benachbarten Hotelbaustelle. Mit einem 170-Tonnen-Mobilkran musste der Ausleger unter den Seilen der verbliebenen Straßenbeleuchtung heraus- und an den Hausfassaden vorbei auf den Kran gehoben werden. Hummelstraße und Schützengasse waren deshalb gesperrt, die Straßenbeleuchtung teilweise abgebaut.