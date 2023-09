Schwerstedt feiert wieder Oktoberfest

Schwerstedt. Am Samstag ab 17 Uhr heißt es im Festzelt am Weidenteich „O’zapft is!“

In eine zünftige „Wies’n“ verwandelt sich am Samstag, 23. September, einmal mehr das Areal am Weidenteich in Schwerstedt: Der Feuerwehrverein stellt ein Festzelt auf und lädt gemeinsam mit der Gemeinde alle Generationen ab 17 Uhr zum Oktoberfest ein.

Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl gibt es unter anderem die typischen Spezialitäten. Eine Liveband liefert die Stimmungsmusik. Erscheinen in Lederhosen und Dirndl ist nicht Pflicht, wird aber gerngesehen.