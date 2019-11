Schwerstedter „Theatermäuschen“ feiern ein Jubiläumsjahr

Sie kann es kaum glauben, dass das schon wieder so lange her sein soll: Regisseurin Astrid Wendland führt die „Schwerstedter Theatermäuschen“ zurzeit in eine Jubiläums-Saison. 20 Jahre ist es her, dass im Gemeindesaal die erste Aufführung über die Bühne ging. Zurzeit proben die Kinder und Erwachsenen für „Das tapfere Schneiderlein“ – und es ist das 20. klassische Märchen, das sie mit viel Liebe interpretieren. Kein Rechenfehler, denn die Weihnachtsgeschichte aus dem Debüt-Jahr hatte sich Astrid Wendland selbst ausgedacht.

Sie arbeitete damals als Helferin für kommunale Dienste und brachte zusammen mit der Heimatvereins-Vorsitzenden Bärbel Herrmann eine Menge Ideen in das Jubiläumsprogramm „1200 Jahre Schwerstedt“ ein. Unter anderem gab es eine Mini-Playback-Show mit Landrat Münchberg in der Jury und ein großes Herbstfest, zu dem auch Kinder aus den Nachbargemeinden strömten. „Und dann haben wir überlegt, was wir den Senioren anbieten könnten, und kamen auf eine Theateraufführung in der Weihnachtszeit“, erinnert sich Astrid Wendland.

Einen Stamm an Mitstreitern rekrutierte sie in ihrer Familie: Ihre drei Geschwister Holger Weist, Carmen Bartelt und Sylvia Horstmann gehören ebenso bis heute zur Truppe wie Tochter Jennifer, die als Vierjährige im allerersten Stück auf der Bühne stand. Dort agierten damals ausschließlich Kinder, die Erwachsenen organisierten das Geschehen zunächst nur hinter den Kulissen und wagten dann erst nach und nach selbst den Schritt ins Rampenlicht. Helga Schröpfer etwa, inzwischen 75 Jahre alt, und Birgit Leis sind zu festen Größen geworden.

Die einzige Aufführung im Dezember 1999 kam so gut an, dass die Initiatoren eine Wiederholung in Angriff nahmen. Mit „Schneewittchen“ wählten sie 2000 erstmals einen klassischen Märchenstoff und organisierten mehrere Aufführungen, luden unter anderem die Kindergärten der Region ein und gaben auch eine offene Vorstellung. „Schließlich sollten sich die wochenlangen Proben ja auch lohnen“, so Astrid Wendland. Dieser Rhythmus funktioniert bis heute. Auch der Name „Theatermäuschen“ stammt aus dem Jahr 2000, vorgeschlagen damals von Bärbel Herrmann.

Insgesamt 56 Mitwirkende standen in den 20 Jahren auf der Gemeindesaal-Bühne. Oftmals war der Andrang so groß, dass Astrid Wendland zusätzliche Nebenrollen in die Stücke hineinschreiben musste. 18 Mitwirkende waren es im Schnitt pro Jahr. Beim Märchen „Die zwölf Monate“ gehörten mit Sissy und Bobby sogar zwei Hunde zum Ensemble.

Der Aufwand, den die Schwerstedter betreiben, ist enorm: Holger Weist, im Hauptberuf Gemeindearbeiter, baut mit seinen Helfern Kulissen, teilt die Bühne dabei in mindestens drei Spielorte ein – auf der rechten Seite, die den meisten Platz bietet, steht fast immer der für Märchen typische Wald. Es gibt einen großen Kostümfundus, zusammengetragen von Schneiderin Waltraud Seymer. Und Astrid Wendland bastelt für jedes Stück einen Soundtrack mit Geräuschen und Musik. Viele ehemalige Mitspieler, die weggezogen sind oder nicht mehr die Zeit für regelmäßige Proben aufbringen können, stehen noch mit den „Mäuschen“ in Kontakt. Astrid Wendland hofft, dass viele von ihnen im Jubiläumsjahr die Aufführungen besuchen.