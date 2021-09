Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild).

Schwerverletzter Motorradfahrer bei Unfall in Weimar - Autofahrer flüchtet

Weimar. Ein Motorradfahrer wurde von einem Autofahrer übersehen. In der Folge stürzte der Mann mit seinem Motorrad und verletzte sich schwer.

Ein Motorradfahrer war am Sonntagnachmittag gegen 15:15 Uhr auf der Landstraße aus Schellroda kommend in Richtung Egstedt unterwegs. Der Fahrer eines Autos kam aus entgegengesetzter Richtung und wollte links in einen Forstweg einbiegen. Hierbei übersah er den Motorradfahrer im Gegenverkehr.

Der Kradfahrer bremste stark, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch kam er jedoch zu Fall und verletzte sich schwer. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Laut Angaben der Polizei wurde der Motorradfahrer nach Erfurt in eine Klinik gebracht. Auch der Einsatz des Polizeihubeschraubers führte nicht zum Auffinden des Fahrers. Bei dem Pkw soll es sich um einen grünen BMW der 5er-Reihe handeln. Die Ermittlungen dauern an.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Weimar.