Schwimmmeister sind unter Vertrag

Mitten im Winter dürfen sich die Blankenhainer und ihre Gäste schon auf die nächste Freibad-Saison freuen. Das meiste Personal, um das Erlebnisbad am Wald von Juni an wieder in Eigenregie zu betreiben, hat die Stadt inzwischen gefunden. Das sagte Bürgermeister Jens Kramer beim Neujahrsempfang am Dienstagabend.

Bis zum Ende der vergangenen Saison hatte die Stadt der Jenaer Bäder- und Freizeit-Gesellschaft den Betrieb übertragen. Der Vertrag lief mit den Zeiss-Städtern lief nun aber aus. Die Option, ihn zu verlängern, zog das Unternehmen nicht.

Will sie ihr Bad nicht schließen müssen, kommt die Stadt Blankenhain nicht umhin, es selbst zu betreiben. Dafür aber muss sie Fachkräfte einstellen, die längst schwierig auf dem Arbeitsmarkt zu finden sind. Dennoch hatten die Lindenstädter Glück: Sie konnten inzwischen zwei Schwimmmeister vertraglich binden, die ab April hier beschäftigt sind. Abseits der Freibadsaison inklusive deren Vor und Nachbereitung werden sie im städtischen Bauhof beschäftigt. Auch ein Saisonjob für die Bad-Kasse ist bereits besetzt. Ein zweiter Kassierer oder eine Kassiererin wird aber noch benötigt. Wer willens und in der Lage ist, von Anfang Juni bis Ende August jeweils 32 Stunden pro Woche am Eintritt Dienst zu leisten, kann sich bei der Blankenhainer Stadtverwaltung melden.

Die Tatsache, dass die Stadt ihre Schwimmmeister selbst sowie ganzjährig beschäftigt und deren Dienste nicht mehr für einen konkreten Zeitraum bei einem externen Unternehmen einkauft, legt auch die Möglichkeit nahe, die in den Vorjahren aus Kostengründen um vier Wochen verkürzte Saison wieder aufs übliche Maß zu verlängern. Schon Mitte Mai zu öffnen, sei aber zumindest für dieses Jahr noch kein Thema.

Was die technischen Anlagen im Blankenhainer Bad betrifft, scheint deren Zustand ebenso wenig gegen einen völlig normalen Betrieb in diesem Jahr zu sprechen. Bereits vor der jüngsten Saison hatte die Stadt für rund 85.000 Euro die Steuertechnik für die Wasserdüsen in der Badlandschaft – von denen der Rutsche bis zu den Wasserpilzen – sowie für die Spülung der Filter erneuern lassen, inklusive digitaler Bedienung. Das spart dem Schwimmmeister Zeit und Wege. Einzig die Zugabe der Chlorbleichlauge erfolgt noch manuell.

Allerdings war die Wasserzufuhr der Rutsche und der anderen Attraktionen in den Becken in der vorigen Saison mitunter versiegt. Die alte Pumpe, die die Anlage speist, stieg zuweilen aus. Längst ist sie zumindest provisorisch repariert und halte in der kommenden Saison wohl auch durch. Dennoch ist die Stadt daran interessiert, die grundlegend instand setzen zu lassen, damit sie weitere fünf bis zehn Jahre durchhält. Hierfür braucht es demnächst noch das grüne Licht des Stadtrates.

Trotz der Ausgaben für die Modernisierung und der zu erwartenden Mehrkosten fürs neue Personal gegenüber dem bisherigen Betreibermodell plant die Stadt nicht, für die kommende Saison die Eintrittspreise anzuheben.