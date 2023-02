Schwungvolle Linien auf dem Acker bei Stedten/Ilm

Stedten/Ilm. In das kleine Stedten bei Kranichfeld führt trotzdem weiter nur eine einzige Straße.

Braucht so ein kleiner Ort wie Stedten an der Ilm neuerdings wirklich mehrere Zufahrtsstraßen? So sieht es jedenfalls auf den ersten Blick aus. Es sind jedoch ältere Fahrspuren von Landmaschinen, in denen der Schnee liegen geblieben ist. Tatsächlich gibt es aber nur eine einzige öffentliche Verkehrsstraße die nach Stedten führt – natürlich die von Barchfeld aus, dem anderen kleinen Ortsteil der Zweiburgenstadt Kranichfeld. Über den Acker im Bild dürften in wenigen Wochen auch schon wieder die ersten Traktoren rollen.