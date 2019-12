Magdala. Die Magdalaer Regelschüler begeistern ihr Publikum in der Mehrzweckhalle mit Musik, Akrobatik, Sketchen und vielem mehr.

Schwungvolle Show der Regelschule Magdala zum Jahresausklang

Bis auf den letzten Platz war am Mittwochabend die Mehrzweckhalle der Stadt Magdala belegt. Schüler, Lehrer, Eltern, Geschwister und Verwandte fanden den Weg zur Aufführung der traditionellen Weihnachtsshow der ortsansässigen Regelschule. Auch viele ehemalige Schüler, manche davon inzwischen selbst Eltern, ließen es sich nicht nehmen, durch ihr Kommen ihre Verbundenheit mit ihrer „alten“ Bildungseinrichtung zu zeigen.

Schon Tage und Wochen vorher herrschte im Schulgebäude geschäftiges Treiben. Die Mädchen und Jungen übten und probten, entwickelten Ideen und feilten an Details, steckten viel Herzblut in ihre Kostüme und bastelten an der Weihnachtsdekoration. Dass sich die Mühe gelohnt hat, war schon mit dem Auftritt der Fünftklässler klar: Sie eröffneten die Show mit einem grandiosen Programm, sprühten dabei vor Talent und Engagement. Ihre flotten und schwungvoll vorgetragenen Weihnachtslieder trafen voll den Geschmack des Publikums.

Die Moderation der Show hatten Schülerinnen der neunten Klassen übernommen. Neben traditionellen und modernen Weihnachtsliedern sowie -gedichten erlebten die Zuschauer auch Sketche, Schattenspiele, Akrobatik und Tänze. Den Abschluss des Abends bestritt der Chor der Ehemaligen, der die Zuschauer erfolgreich zum gemeinsamen Singen aufrief. Die Zuhörer zollten allen Akteuren des Abends mit viel Applaus ihre Anerkennung: Sowohl für die musikalische und künstlerische Leistung als auch für die Leidenschaft und das Herzblut, das Lehrer, Schüler und viele andere für diesen Abend eingebracht hatten.