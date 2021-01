Secanim ändert Regeln zur Tierkörper-Beseitigung

Weimar. Die persönliche Ablieferung toter Tierkörper bei der Entsorgungsfirma Secanim GmbH Elxleben ist bis auf weiteres nicht möglich. Darüber hat das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Tierhalter, privat Schlachtende oder auch Jagdpächter informiert. Alternativ kann die kostenpflichtige Abholung durch Transportfahrzeuge des Unternehmens über Telefon (036201/6611-0 oder -14 oder -20) veranlasst werden.

Schlachtabfälle können bei der Firma nach wie vor persönlich abgeliefert werden, so die Behörde. Diese sind für den Transport in stabilen Plastiksäcken auslaufsicher zu verpacken. Sie können am Zielort unproblematisch in einem dazu bereitgestellten Container entleert werden.

Auf keinen Fall dürften handelsübliche Big-Bags zum Transport von Schlachtabfällen verwendet werden. Da diese nicht auslaufsicher sind, seien sie nicht hygienisch. Zudem können die handelsüblichen Big-Bags in der Rohwarenhalle nur schwer manuell entleert werden. Bei der Verarbeitung führten sie zu Maschinenschäden. red

Weitere Informationen zum Thema: http://www.tierkoerperbeseitigung-thueringen.de.