Sechs Eichhörnchen bilden in Weimar eine komplett neue Unterstufenklasse

Weimar. Landenberger-Familie des gleichnamigen Förderzentrums heißt Kinder mit Feier willkommen.

Im Johannes-Landenberger-Förderzentrum gibt es neuerdings Eichhörnchen. Uns sie haben sogar Namen und sich schon etwas in der Schubertstraße eingelebt: Jacob, Ahmed, Samantha, Cindy, Raphael und Amelia heißen die Neuankömmlinge in der Landenberger-Familie.

Sie leben nicht auf den Bäumen im Schulgarten oder stibitzen die Nüsse in der Schulküche, sie sind die diesjährigen Schulanfänger und bilden eine komplett neu gegründete Unterstufenklasse. Willkommen geheißen wurden sie von den Igel-, Bienen- und Bärenkindern aus den drei anderen Unterstufenklassen bei einer großen Feier in der festlich geschmückten Turnhalle.

Wie immer fand diese etwas später als die üblichen Schuleinführungen statt, damit die „Landenberger Lerchen“ vom Schulchor sowie Clowns und Artisten des Schulzirkus „Jokulus“ ihr Begrüßungsprogramm üben konnten.

Erstmals gestalteten die beiden Schul-AGs das Programm gemeinsam. Sie erzählten die Geschichte von Schwein, Hase und Katze, die aus ihren Lebensrollen flüchten, um den Zirkus „Franisako“ zu gründen. Mit großen Herzen, viel Eifer und guten Freunden schafften sie dabei Dinge, die niemand ihnen zugetraut hätte.

Das war auch die Willkommensbotschaft an die sechs Eichhörnchen von Schulleiterin Andrea König: „Da wo man sich wohl und geborgen fühlt, weil eine familiäre und herzliche Atmosphäre herrscht, kann man sich entwickeln und vieles, ja auch unmöglich Geglaubtes erreichen.“ Beim gemeinsamen Singen, Tanzen und Mitspielen an einigen Stellen des Programms konnten die Neuen dieses Gefühl schon erleben. Darüber hinaus nahm das Förderzentrum, an dem geistig und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche unterrichtet werden, fünf Schüler aller Altersstufen auf, die vorher bereits an einer anderen Schule gelernt haben.

Laut Internetseite der Schule lernen 126 Kinder an der Bildungseinrichtung inmitten von Weimar. Das Michaelisstift Gefell ist Träger der Gemeinschaftsschule, in der die Schülerinnen und Schüler zwölf Jahre unterrichtet werden und dabei vier Stufen absolvieren: Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, Werkstufe.