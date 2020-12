Sechs Weihnachtsbabys im Klinikum Weimar

Der kleine Alexander Scheffler ist eines von zwei Weihnachtsbabys, welche in diesem Jahr im Klinikum Weimar zur Welt gekommen sind.

Weimar Jungen und Mädchen teilen sich in Weimar die Feiertagsgeburten einträchtig

Weimar. Gut zu tun hatten über die Weihnachtstage die Geburtshelferinnen und Geburtshelfer im Sophien- und Hufeland-Klinikum. Insgesamt sechs Neugeborene erblickten das Licht der Welt – drei Jungen und drei Mädchen. Kinder wie Mütter sind wohl auf.

Zwei Neugeborene wurden am Heiligen Abend entbunden. Den Auftakt machte ein Baby aus Weimar: Alexander Scheffler erblickte am 24. Dezember, 2.57 Uhr, das Licht der Welt. Aufgrund des hohen Schätzgewichtes hatten sich Mutter Swantje Schmidt, ihr Mann und die Geburtshelfer letztlich zu einem Kaiserschnitt entschieden. Der Junge wog bei der Geburt 4440 Gramm und war 56 Zentimeter groß.

Ebenfalls ein Junge war das zweite Kind am Heiligen Abend. Er erhielt den Namen Felix. Ihm sollten an den Weihnachtsfeiertagen vier weitere Babys folgen, die alle als sogenannte Spontangeburten in den Abend- und Nachtstunden geboren sind. Drei Mädchen sorgten hier für den weihnachtlichen Geschlechterausgleich, auch wenn das leichteste Mädchen mit 2600 Gramm und die Kräftigste mit 4085 Gramm weit auseinander lagen. – Den längsten Anfahrtsweg zur Entbindung hatte ein Elternpaar aus Gräfenroda im Thüringer Wald.