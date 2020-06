Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sechste Saison für die Bonus-Card

Die 6. Saison für die Ilmtal-Bonus-Card läuft: 10.000 Exemplare ließ der Tourismusverein Ilmtal-Urlaub drucken – wegen der Corona-Krise etwas weniger als in früheren Jahren. Vereins-Chef Fred Menge (M.) ist stolz auf die bisherige Resonanz. 18 Partner-Unternehmen gewähren bei Vorlage dieser Card Rabatte oder andere Vergünstigungen. Ausgegeben wird sie an alle Übernachtungsbetriebe in der Region um Kranichfeld, Bad Berka und Blankenhain. Jeder Übernachtungsgast erhält sie gratis und automatisch beim Einchecken, übrigens auch Besucher des Campingplatzes in Hohenfelden.