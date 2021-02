Second-Hand-Computer für Weimarer Kindereinrichtungen

Einmal mehr hat sich der Weimarer Stadtrat Wolfram Wiese (SPD-Fraktion) darum bemüht, hiesige Kindereinrichtungen in Zeiten von Lockdown und Homeschooling mit Computertechnik auszustatten. Er besorgte 20 gebrauchte, aber immer noch alltagstaugliche Computer sowie einen Drucker, um sei nun weiterzugeben.

Die Geräte stammen aus dem Fundus der Firma Zeiss in Jena, wo sie inzwischen durch Neuanschaffungen ersetzt wurden, aber deshalb nicht schlechter funktionieren. In Zusammenarbeit mit Roberto Anler und Falk Rohländer wurde entsprechend des Bedarfes in Weimareine Auswahl an Second-Hand-Rechentechnik zusammengestellt, die Wiese inzwischen abholen konnte. Bedacht wurden diesmal die Evangelische Jugend in Weimar, einige Kindergärten und das Thüringenkolleg. Darüber hinaus durfte sich auch das SOS-Kinderdorf in Gera über einen Teil der Hardware freuen.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte Wolfram Wiese dafür gesorgt, dass gebrauchte Technik aus Jena in Weimar neue Verwendung finden kann. Seinerzeit konnte er viele Drucker für Kindergärten beschaffen. „Ich danke der Firma Zeiss und Roberto Anler erneut für die Geräte, eine wichtige Hilfe für die Kinder in Zeiten wie diesen“, so Wiese. Die nächsten Spenden seien bereits in Planung.