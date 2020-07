Seebach-Stiftung hat neuen Vorstand

Neuer Vorstandsvorsitzender der Marie Seebach-Stiftung ist Axel Kramme. Er tritt die Nachfolge von Günter Moderegger an, der nicht wieder für dieses Amt kandidierte. Ihm zur Seite steht als Stellvertreterin Ulrika Strömstedt und als Kaufmännischer Vorstand Martin Gebhardt. Der neue Vorstand wurde durch das Kuratorium auf seiner Sitzung im Juni gewählt. Am Montag fand die Übergabe der Geschäfte und Aufgaben an den neuen Vorstand statt. Die bisherigen Vorstände Günter Moderegger und Hartmut Krebs wünschten ihren Nachfolgern, auch im Namen von Hubertus Jaeger, der nicht dabei sein konnte, viel Glück und eine gute Zeit bei ihrem Einsatz für die Marie-Seebach-Stiftung. Die Stiftung wurde 1895 von der Schauspielerin Marie Seebach gegründet, um alten und unvermögenden Bühnenkünstlern eine gesicherte Heimstatt zu ermöglichen. Bis zum heutigen Tage wird sie durch die gemeinsame Betreibung der Marie-Seebach-Kultur Wohnen gem. GmbH mit der Stiftung Sophienhaus dieser Aufgabe gerecht, wobei ihre Angebote nicht mehr nur an ehemalige Bühnenkünstler gerichtet sind.