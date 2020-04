Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seelentröster vor der Weimarer Kaffee-Rösterei

An den Tischen vor der Weimarer Kaffee-Rösterei am Herderplatz haben wieder Gäste Platz genommen – ohne dabei gegen Corona-Bestimmungen zu verstoßen. Damit das Mobiliar nicht weiter vereinsamt, borgte sich Rösterei-Inhaberin Sabine Zotzmann Hüpfpferdchen und den Teddy ihrer Enkelin Sophie (5). Als Seelentröster in Zeiten leerer Cafés sollen die Spielzeugwesen Passanten Zuversicht mit auf den Weg geben. Frisch gerösteter Kaffee in Tüten oder im To-go-Becher ist dort aber auch dieser Tage zu haben.